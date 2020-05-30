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اعتقال الشرطي قاتل جورج فلويد.. والحرس الوطني الأمريكي ينتشر في منيابوليس

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اعتقال الشرطي قاتل جورج فلويد.. والحرس الوطني الأمريكي ينتشر في منيابوليس

اعتقال الشرطي قاتل جورج فلويد.. والحرس الوطني الأمريكي ينتشر في منيابوليس
http://almnatiq.net/?p=868857
المناطق - وكالات

أعلنت السلطات الأميركية، اليوم الجمعة، اعتقال الشرطي المتهم بقتل المواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد.

وأفادت مراسلة “العربية” بأن المدعي العام في ولاية مينيسوتا وجه تهمة القتل من الدرجة الثالثة (القتل غير العمد) لرجل الشرطة المتورط بقتل جورج فلويد.

إلى ذلك، بدأ الحرس الوطني الأميركي في الانتشار في مدينة منيابوليس، إحدى مدن ولاية مينيسوتا، للسيطرة على الاضطرابات والاحتجاجات العنيفة التي نشبت في المدينة اعتراضًا على مقتل المواطن الأميركي من أصول إفريقية جورج فلويد، خنقا على يد شرطي أبيض.

وقال حاكم ولاية مينيسوتا الأميركية، تيم فالز، إنه يتحمل كامل المسؤولية عما حدث من اضطرابات أمس، في مدينة منيابوليس، التي شهدت احتجاجات وأعمال عنف بسبب مقتل مواطن أميركي من أصل إفريقي، على يد رجال الشرطة.

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