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عجوز مغربية في سن 110 أعوام.. تهزم كورونا

عجوز مغربية في سن 110 أعوام.. تهزم كورونا
http://almnatiq.net/?p=868863
المناطق - الرياض

ذكرت وسائل إعلام مغربية، مساء الجمعة، أن عجوزا في سن 110 أعوام من مدينة فاس تعافت من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وغادرت المرأة، مساء الجمعة، المركز الاستشفائي الجامعي “الحسن الثاني” بمدينة فاس، بعدما أكدت التحاليل المخبرية المزدوجة خلو جسمها من الفيروس التاجي، وفقا لصحيفة “هسبريس” المغربية.

وذكرت مسؤولة بالمركز الاستشفائي الجامعي “الحسن الثاني”، نوال محوت، أن “المرأة المعمرة التي غادرت المستشفى رفقة 12 متعافيا، استفادت من الرعاية الصحية لمدة 26 يوما من فيروس كورونا المستجد”.

وجرى اكتشاف إصابة المرأة العجوز بالفيروس بعد خضوعها احترازيا للاختبارات، لمخالطتها أحد أقاربها الذي تأكدت إصابته بالعدوى.

وفي أبريل الماضي، سجل جناح “كوفيد-19” بالمستشفى الجامعي لفاس، تعافي أصغر مصابة بالفيروس، التي لا يتعدى عمرها شهرين.

من جانب آخر، ارتفعت إصابات فيروس كورونا في المغرب، مساء الجمعة، إلى 71 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقارنة مع 42 إصابة أمس، ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 7714.

ولم تسجل وزارة الصحة المغربية في نشرتها اليومية أي حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي، لتستقر الوفيات عند 202 ونسبة الوفيات عند 2.6 في المئة.

وتعافت 76 حالة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للمتعافين 5271، أي بنسبة تعافي تمثل 68.3 بالمئة.

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