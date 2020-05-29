الشؤون الإسلامية بنجران تنتهي من خطة إعادة فتح المساجد

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أنهى فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الجمعة استعداداته لفتح الجوامع والمساجد بالمنطقة اعتبارا من يوم الأحد القادم بمشيئة الله، وقد أوضح فضيلة المدير العام للفرع الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي أنه تم الانتهاء من تعقيم ونظافة المساجد فترة إغلاقها وذلك في شهر شعبان، والان يتم إعادة التنظيف والتعقيم والتطهير بالتعاون مع أمانة منطقة نجران، وذلك تنفيذا لتوجيه سمو أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد في الاجتماع الطارئ الذي عقد لأجل القرارات الجديدة بشأن عودة المساجد صباح يوم الأربعاء 4-10، وتوجيه معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الشيخ في اتخاذ الاجراءات الوقائية لحماية مرتادي المساجد ومنسوبيها، فقد تم ابلاغ الأئمة والخطباء والمؤذنين بفتح المساجد قبل الأذان بـ 15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بــ 10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق، وفتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة.

والتوجيه بحث المصلين على ضرورة لبس الكمامة القماشية، وإحضارهم السجادة الخاصة معهم، وعدم تركها بعد الصلاة، مع عدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، وكذلك الوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها، مع التأكيد برفع المصاحف والكتب مؤقتًا وإلزام المصلين بترك مسافة بمقدار 2م بين كل مصليين، وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه وعدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو أي شيء آخر من طيب أو سواك مع إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء حتى إشعار آخر.

وفي الختام الزيارة الميدانية على عدد من مساجد وجوامع المنطقة للتأكد من جاهزيتها شكر (العصيمي) سمو أمير منطقة نجران، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية على حرصهما ومتابعتهما لما يخدم بيوت الله تعالى ومنسوبيها ومرتاديها والحفاظ على سلامة الجميع في ظل هذه الجائحة.