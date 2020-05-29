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الشؤون الإسلامية تهيئ أكثر من ٢٤٠٠ جامعاً ومسجداً بالقصيم

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الشؤون الإسلامية تهيئ أكثر من ٢٤٠٠ جامعاً ومسجداً بالقصيم

الشؤون الإسلامية تهيئ أكثر من ٢٤٠٠ جامعاً ومسجداً بالقصيم
http://almnatiq.net/?p=868876
المناطق / بريدة

أتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم تهيئة وتعقيم أكثر من 2400 جامع ومسجد، بالتعاون مع أمانة المنطقة، حيث جرى غسلوتنظيف وتعقيم المساجد ورفع جميع المصاحف بشكل مؤقت وتهيئة السجاد للمصلين بوضع ما يوضح المسافة المحددة بين المصلين ، كمافصل كل صف عن الذي يليه وكذلك متابعة إقفال دورات المياه والمواضيء الخارجية والتأكيد على مؤذني وأئمة المساجد بالتمشي بموجبالتعليمات الصادرة لهم المتمثلة بتطبيق الاحترازات الوقائية التي اعتمدها معالي وزير الشؤون الإسلامية د عبداللطيف آل الشيخ للحد منانتشار كورونا وضمان سلامة المصلين ، والعمل جار ٍ على استكمال بقية المساجد .

من جانبه بين مساعد المدير العام للخدمات المساندة خالد بن صنهات الحربي ، أنه أكد على شركات الصيانة بمتابعة المساجد وتعقيمها بينالفترة والأخرى بعد استئناف الصلاة فيها، كذلك متابعة عمل المراقبين لإغلاق المساجد قبل وبعد كل صلاة.

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