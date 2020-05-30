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بلدية البدع تعمل على تنظيف وتعقيم مداخل وساحات مساجد وجوامع المحافظة

بلدية البدع تعمل على تنظيف وتعقيم مداخل وساحات مساجد وجوامع المحافظة
http://almnatiq.net/?p=868880
المناطق-علي العميري
بدأت بلدية محافظة البدع تنفيذ خطتها لتطهير وتعقيم الساحات الخارجية للجوامع والمساجد بالمحافظة والمراكز التابعة وذلك تمهيداً لاستقبال المصلين يوم الأحد القادم.
وأوضح رئيس بلدية البدع الأستاذ سعيد بن خليل السعيد أن تطهير وتعقيم الساحات المحيطة للجوامع والمساجد بها يأتي تعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة تجاه فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة المصلين مشيراً إلى أن البلدية ستقوم بتطهير وتعقيم  الساحات الخارجيه لجوامع ومساجد المحافظة في جميع الأحياء
وأضاف السعيد أن العمل يسير وفق خطة زمنية محددة لتظهر بيوت الله في أبهى حلة لاستقبال المصلين.

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