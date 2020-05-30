قائدُ التغيير.. محمد بن سلمان

فيصل بندر الدويش

واجه كل ملك من ملوك هذه البلاد رحمهم الله خلال عهده تحديات عصره، إما داخلية أو خارجية، وبفضل الله ثم حكمتهم وصدق نيتهم يتساقطون أعداهم كما تتساقط الحشرات على الضوء، ويجتازون مرحلة التحدي بامتياز وبتاريخ ناصع البياض يدون على صفحات تاريخ الأمم.

إلا أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله تميز جاء في مرحلة التحدي الأعنف على الإطلاق، وذلك للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والصراعات السياسية والحروب الإقليمية، فكان لابد أن تؤكد المملكة العربية السعودية مكانتها الطبيعة كما كانت بين الدول على مر العصور، ولكن بقالب عصريّ متطورٍ يحاكي هذه المرحلة المختلفة.

ورغم صعوبة المرحلة وفق الله خادم الحرمين الشريفين بأن أسند حفظه لله ولاية العهد لسمو الأمير محمد بن سلمان والذي تسلم الملفات الصعبة وكان كفؤاً لحلها وقفز بالمملكة قفزات غير عادية راهن فيها على همة شعبه، حيث بدءاً بهندسة رؤية المملكة 2030 لإيجاد مصادر دخلٍ غير النفط، وخلق طفرة عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية، وأيقن أنه حان اجتثاث أيُّ فساد مالي وإداري، وأن الدول المتقدمة لا تنمو إلا بالقضاء على الفساد، فنقض بخطوة جريئة لم تكن معهودة ولا متوقعة كل أشكال الفساد، وشن حملة للإصلاح، وكان واضحًا لشعبه حين قال كلمته الشهيرة: “من تورط بقضايا فساد فلن ينجو، وإن كان أميراً أو وزيراً”.

هذا الأمير الشاب ارتأى أن الدول القوية هي من تعتمد على صناعاتها العسكرية فسارع بإنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية واختار مجلس إدارتها بعناية ودقه فائقة، ولم ينس دور المرأة وأهميتها في بناء المجتمعات المتحضرة، فكان لابد من منحها حقوقها، وتمكينها من أداء رسالتها، ودورها الوطني، ولم يغفل الجانب الاقتصادي فعمد إلى تطوير وتأهيل صندوق الاستثمارات العامة ليصبح أكبر صندوق سيادي عالمي، وقبل أيام برز دور وحنكة وبعد نظر القائمين عليه، بالاستثمار في زمن الكورونا واستحواذه على أسهم الشركات العالمية المتضررة من الجائحة.

وختاماً.. حفظ الله لنا قيادتنا الرشيدة، وحفظ وطننا الغالي من كل سوء، وإلى الأمام دائماً بإذن الله.