عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

كورونا.. ارتفاع الإصابات في أفريقيا إلى 129 ألف حالة

كورونا.. ارتفاع الإصابات في أفريقيا إلى 129 ألف حالة

أبرز المواد
قرود تهاجم عاملا وتسرق عينات دم لمرضى كورونا في الهند

قرود تهاجم عاملا وتسرق عينات دم لمرضى كورونا في الهند

أبرز المواد
فلوريدا تخطط لإعادة فتح والت ديزني وورلد

فلوريدا تخطط لإعادة فتح والت ديزني وورلد

أبرز المواد
كاميرات الهواتف الشخصية سيوف مسلطة على العنصرية في الولايات المتحدة

كاميرات الهواتف الشخصية سيوف مسلطة على العنصرية في الولايات المتحدة

أبرز المواد

27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل

27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل
http://almnatiq.net/?p=868882
المناطق_وكالات

سجلت البرازيل 26 ألفاً و 928 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الاصابات لديها إلى 465 ألفاً و166 حالة

كما أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 1124 حالة وفاة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، لترتفع حصيلة الوفيات الى 27 ألفاً و878 حالة منذ بدء الجائحة

وببلوغها هذه الحصيلة، تخطت البرازيل إسبانيا، لتصبح خامس أكبر دولة على مستوي العالم في حصيلة الوفيات بالفيروس خلف كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا

أما من حيث عدد الإصابات المسجلة، فتأتي البرازيل بعد الولايات المتحدة التي أحصت حتي الآن أكثر من 1,7 مليون إصابة

روابط ذات صلة

كورونا.. ارتفاع الإصابات في أفريقيا إلى 129 ألف حالة

كورونا.. ارتفاع الإصابات في أفريقيا إلى 129 ألف حالة
قرود تهاجم عاملا وتسرق عينات دم لمرضى كورونا في الهند

قرود تهاجم عاملا وتسرق عينات دم لمرضى كورونا في الهند
فلوريدا تخطط لإعادة فتح والت ديزني وورلد

فلوريدا تخطط لإعادة فتح والت ديزني وورلد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*