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كورونا.. ارتفاع الإصابات في أفريقيا إلى 129 ألف حالة

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كورونا.. ارتفاع الإصابات في أفريقيا إلى 129 ألف حالة

كورونا.. ارتفاع الإصابات في أفريقيا إلى 129 ألف حالة
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بلغ عدد إصابات فايروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) في القارة الأفريقية 129 ألف حالة، وذلك منذ بداية ظهور الفايروس

وأوضح المركز الأفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها في بيان له أن إجمالي حالات التعافي من الفايروس وصلت إلى 53 ألفًا و 414 حالة، فيما بلغت حالات الوفيات 3790 حالة وفاة.وأشار البيان اليومي للمركز التابع للاتحاد الأفريقي، الذي يعمل من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى أن الإصابات سُجلت على النحو التالي: شمال أفريقيا 38.898 حالة إصابة. جنوب أفريقيا 29.460 حالة إصابة. شرق أفريقيا 14.833 إصابة. غرب أفريقيا 32.079 حالة. ووسط أفريقيا 14.295 حالة

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