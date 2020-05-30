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قرود تهاجم عاملا وتسرق عينات دم لمرضى كورونا في الهند

قرود تهاجم عاملا وتسرق عينات دم لمرضى كورونا في الهند

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قرود تهاجم عاملا وتسرق عينات دم لمرضى كورونا في الهند

قرود تهاجم عاملا وتسرق عينات دم لمرضى كورونا في الهند
http://almnatiq.net/?p=868898
المناطق_وكالات

هاجمت مجموعة من القرود أمس (الجمعة) عاملا صحيا وسرقت عينات دم مرضى ثبتت إصابتهم بفايروس كورونا

وقالت السلطات الهندية إن الهجوم الذي وقع هذا الأسبوع عندما كان فني بأحد المعامل يسير في حرم كلية طب حكومية في ميروت على بعد 460 كيلومترا شمالي لكناو عاصمة ولاية أوتار براديش

وقال الدكتور إس.كيه. جارج المسؤول في الكلية «خطفت القرود عينات دم أربعة من مرضى كوفيد-19 يخضعون للعلاج وفرت بها… سنضطر لأخذ عينات دم أخرى منهم»

وأشارت السلطات إلى أنه لم يتضح إن كانت القرود سكبت عينات الدم لكن السكان الذين يعيشون بالقرب من الحرم الجامعي يخشون من زيادة تفشي الفايروس إذا حملت القرود العينات إلى المناطق السكنية

وقال جارج إنه لم يتضح إذا كان من الممكن أن تصاب القرود بفايروس كورونا بسبب الدم الملوث، بحسب وكالة الأنباء (رويترز)

وأضاف لرويترز «لا يوجد دليل على أن القرود يمكن أن تصاب بالعدوى»

وسجلت الهند 165799 حالة إصابة و4706 وفيات بفايروس كورونا

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