عاصفة رملية تكشف عن حطام سفينة عمرها 120 عاما في بحيرة مالحة

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كشفت عاصفة عن حطام سفينة، في البحيرة المالحة الكبرى في ولاية يوتا الأمريكية، والتي يعتقد أن عمرها 120 عاما

ويمكن رؤية السفينة الفولاذية القديمة بارزة خارج الماء بعد عاصفة أخيرة مرت عبر المنطقة. ويعتقد أن هذا الحطام الخاص يعود إلى نحو القرن العشرين، وفقا لـ State Park and Marina التي نشرت صور وتفاصيل هذا الاكتشاف المثير على وسائل التواصل الإجتماعي

وأوضحت المؤسسة في منشور على “فيسبوك”: “يمكن أن تكون العواصف الرملية في البحيرة المالحة الكبرى مشؤومة ولكنها رائعة أيضا”

وتابعت: “عانت بعض هذه القوارب من نهايات مأساوية فقط ليتم دفنها في الرمال بفعل العواصف، وقد تكشف عنها أيضا كما في البحيرة المالحة الكبرى”

ويرجح ديف شيرير، مدير Great Salt Lake Park Manager لشبكة ABC4، أنها تعود إلى أسطول السكك الحديدية

ومع ذلك، تبقى أسئلة كثيرة تبحث عن إجابات، من قبيل: من هم الناس الذين كانوا على متن السفينة؟ وماذا كانوا يفعلون على الشاطئ الجنوبي للبحيرة المالحة الكبرى؟ وكيف كانت نهايتها؟”

وتعد البحيرة المالحة الكبرى ثامن أكبر بحيرة طرفية في العالم. والبحيرة الطرفية تعني عدم وجود منفذ لذلك تصبح المياه مالحة

ووقعت العاصفة التي كشفت عن حطام السفينة يوم الجمعة الماضي، عندما وصلت الرياح إلى 55 ميلا في الساعة على الأقل، وفقا لخدمة الطقس الوطنية

ويُعتقد أن الرياح العاتية تمكنت من دفع السفينة الغارقة إلى الشاطئ ما سمح لمسؤولي الحديقة والزوار بإلقاء نظرة عليها

ووقع اكتشاف حطامي سفينتين أخريين مؤخرا. يعتقد أن إحداها تبلغ من العمر 100 عام، تم دفعها إلى الشاطئ في شمال فلوريدا في مارس الماضي