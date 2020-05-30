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فلوريدا تخطط لإعادة فتح والت ديزني وورلد

فلوريدا تخطط لإعادة فتح والت ديزني وورلد

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فلوريدا تخطط لإعادة فتح والت ديزني وورلد

فلوريدا تخطط لإعادة فتح والت ديزني وورلد
http://almnatiq.net/?p=868900
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وافق مسؤولون بولاية فلوريدا الأمريكية على خطط لإعادة فتح متنزه (والت ديزني وورلد) في مدينة أورلاندو على مراحل اعتبارا من 11 يوليو، وذلك حسبما ورد في مذكرة صادرة عن وكالة حكومية أمس (الجمعة)

ويعتبر نجاح إعادة فتح (والت ديزني وورلد) حدثا بارزا لديزني وبقية العالم، في وقت تعمل فيه الحكومات والشركات على وضع استراتيجية لكيفية رفع قيود إجراءات العزل العام بينما لا يزال فايروس كورونا المستجد يشكل تهديدا

وفي مذكرة أرسلت إلى مسؤولين في مقاطعة أورانج بفلوريدا، قال هالسي بيشيرز سكرتير إدارة الأعمال والتنظيم المهني في الولاية، إنه السماح أيضا بإعادة فتح شركة (سي وورلد انترتينمنت) في 10 يونيو، وذلك نقلا عن وكالة الأنباء (رويترز)

ومع إعادة فتح متنزهات ديزني، سيكون مطلوبا من زائريها وموظفيها ارتداء كمامات الوجه والخضوع لقياس درجة الحرارة، كما سيعلق المتنزه المواكب الاستعراضية وعروض الألعاب النارية وغيرها من الأنشطة التي تؤدي لتجمع الحشود

وقالت إدارة المتنزه يوم الأربعاء إنها ستشجع على استخدام أنظمة الدفع دون تلامس وستوسع أنظمة المتنزه الحالية للطلب عبر الهواتف من المطاعم. كما أنها تخطط لتقييد عدد الضيوف، الذين سيُطلب منهم حجز تصاريح وقوف سياراتهم من وقت مبكر

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