الدوري الإسباني يحدد موعدا لاستئناف الموسم

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وأكد المجلس في بيان أن “الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الليغا توافقان على صيغة المراحل الـ11 المتبقية لإنهاء موسم الدرجتين الأولى والثانية”

وتابع البيان: “استئناف البطولة سيتم في نهاية أسبوع 13-14 يونيو، على أن تقام المباراة الأولى الخميس 11 يونيو بين إشبيلية وريال بيتيس”

وأشار المجلس إلى أن الموعد المبدئي لإنهاء الموسم “سيكون على الأرجح في نهاية أسبوع 18-19 يوليو، ودائما بحسب تطور وضع الجائحة”، وفق ما نقلت “فرانس برس”

وعلقت الليغا منافساتها في مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، وأجازت الحكومة استكمال موسم 2019-2020 خلف أبواب مغلقة في وجه المشجعين

وسبق لرئيس الرابطة أن أعرب عن أمله في أن يكون 11 يونيو موعد عودة المباريات

وفي تصريحات نشرتها صحيفة “ماركا” صباح الجمعة، أكد تيباس أن “الأهم هو أن نعرف تاريخ نهاية موسم 2019-2020″، مؤكدا أن “المقبل سيبدأ في 12 سبتمبر”

وتابع “بإذن الله، سنعود في 11 يونيو. نحن ننتظر دخول مدريد وبرشلونة في المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف قيود الإغلاق التي فرضت للحد من تفشي وباء كوفيد-19″

وكان الضوء الأخضر الحكومي قد أتاح للرابطة استئناف الموسم اعتبارا من الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من يونيو، وجاء ذلك مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد التي تعد من الأكثر تأثرا بـ”كوفيد-19” في العالم

وسجلت إسبانيا 38 وفاة و182 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الأخيرة، وبلغ العدد الإجمالي للوفيات 27119، في حين أن عدد الإصابات المؤكدة يقف عند 237906

ومع استئناف الدوري الإسباني اعتبارا من 11 يونيو، ستصبح الليغا ثاني بطولة كبرى في أوروبا تستكمل مباريات الموسم الحالي، بعدما شرعت البوندسليغا الألمانية في ذلك اعتبارا من 16 مايو

كما حددت إنكلترا وإيطاليا مواعيد مبدئية للعودة، هي 17 يونيو و20 منه على التوالي، أما فرنسا، فكانت الوحيدة بين البطولات الخمس الكبرى التي أنهت الموسم بشكل مبكر، مع تتويج باريس سان جرمان باللقب

جدير بالذكر أنه قبل توقف منافسات الدوري الإسباني، كان برشلونة بطل الموسمين الماضيين يتصدر بفارق نقطتين عن ريال مدريد