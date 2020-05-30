عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

500 ألف شتلة ورد تزين محافظة تيماء

500 ألف شتلة ورد تزين محافظة تيماء

أبرز المواد
جامعة حفر الباطن تعتمد خطة عودة الموظفين والموظفات لمقرات العمل

جامعة حفر الباطن تعتمد خطة عودة الموظفين والموظفات لمقرات العمل

أبرز المواد
النفط يقفز 5% بدعم التفاؤل وتراجع الإنتاج

النفط يقفز 5% بدعم التفاؤل وتراجع الإنتاج

أبرز المواد
روسيا تتهم أمريكا: وجهتم بالفعل ضربة للشرعية الدولية

روسيا تتهم أمريكا: وجهتم بالفعل ضربة للشرعية الدولية

أبرز المواد

السعودية: لن يسمح بالسفر لمن هم دون 15 عاماً

السعودية: لن يسمح بالسفر لمن هم دون 15 عاماً
http://almnatiq.net/?p=868911
المناطق_الرياض

وضعت الخطوط الجوية السعودية بالتنسيق مع وزارة الصحة والخدمات الطبية في المملكة وهيئة الطيران، شروط ضمان رحلة سفر آمنة داخل المطارات، ومنها عدم السماح بالسفر للضيوف المصاحبين تحت سن 15 عاماً، واصطحاب حقيبة واحدة فقط لكل مسافر على متن الطائرة

وشددت الخطوط على إلزام المسافرين بالحضور إلى المطار قبل الرحلة بساعتين، واقتصار الدخول على المسافرين فقط، مبينة أن الحجز سيكون متاحاً عبر موقع «السعودية» أو تطبيقها

وأشارت إلى أن جميع أجهزة الخدمة الذاتية لن تكون متاحة، وأن المقعد الذي بجانب المسافر لن يكون متاحا للتأكد من تطبيق التباعد الاجتماعي، كما أن المبيعات الجوية ستكون متوفرة إلكترونيا فقط، علماً بأنه سيتم تعليق خدمات توفير البطانيات والوسائد ومنع الوضوء في دورات المياه مؤقتاً

روابط ذات صلة

500 ألف شتلة ورد تزين محافظة تيماء

500 ألف شتلة ورد تزين محافظة تيماء
جامعة حفر الباطن تعتمد خطة عودة الموظفين والموظفات لمقرات العمل

جامعة حفر الباطن تعتمد خطة عودة الموظفين والموظفات لمقرات العمل
النفط يقفز 5% بدعم التفاؤل وتراجع الإنتاج

النفط يقفز 5% بدعم التفاؤل وتراجع الإنتاج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*