السعودية: لن يسمح بالسفر لمن هم دون 15 عاماً

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وضعت الخطوط الجوية السعودية بالتنسيق مع وزارة الصحة والخدمات الطبية في المملكة وهيئة الطيران، شروط ضمان رحلة سفر آمنة داخل المطارات، ومنها عدم السماح بالسفر للضيوف المصاحبين تحت سن 15 عاماً، واصطحاب حقيبة واحدة فقط لكل مسافر على متن الطائرة

وشددت الخطوط على إلزام المسافرين بالحضور إلى المطار قبل الرحلة بساعتين، واقتصار الدخول على المسافرين فقط، مبينة أن الحجز سيكون متاحاً عبر موقع «السعودية» أو تطبيقها

وأشارت إلى أن جميع أجهزة الخدمة الذاتية لن تكون متاحة، وأن المقعد الذي بجانب المسافر لن يكون متاحا للتأكد من تطبيق التباعد الاجتماعي، كما أن المبيعات الجوية ستكون متوفرة إلكترونيا فقط، علماً بأنه سيتم تعليق خدمات توفير البطانيات والوسائد ومنع الوضوء في دورات المياه مؤقتاً