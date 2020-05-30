عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

تقارير: أعداد ضحايا كورونا في إيران تقترب من 48 ألفا

تقارير: أعداد ضحايا كورونا في إيران تقترب من 48 ألفا

أبرز المواد
أمين منطقة الجوف يعتمد خطة عودة موظفي الأمانة لمقرات العمل

أمين منطقة الجوف يعتمد خطة عودة موظفي الأمانة لمقرات العمل

أبرز المواد
جامعة الملك خالد تسجل أكثر من 29 ألف طالب وطالبة في الفصل الصيفي

جامعة الملك خالد تسجل أكثر من 29 ألف طالب وطالبة في الفصل الصيفي

أبرز المواد
مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي ينهي استعداداته لاستقبال أولى رحلات الطيران القادمة إلى تبوك

مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي ينهي استعداداته لاستقبال أولى رحلات الطيران القادمة إلى تبوك

منطقة تبوك

مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي ينهي استعداداته لاستقبال أولى رحلات الطيران القادمة إلى تبوك

مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي ينهي استعداداته لاستقبال أولى رحلات الطيران القادمة إلى تبوك
http://almnatiq.net/?p=868912
المناطق_تبوك
أنهى مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بمنطقة تبوك استعداداته لاستقبال أولى الرحلات الداخلية الواصلة إلى المنطقة بعد غد الأحد وفق ضوابط التدابير الاحترازية التي حددتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وشَمِلت هذه الاستعدادات تجهيز فحص خاص لمرتادي المطار بواسطة الكاميرات الحرارية وتركيب عدد من الأجهزة المخصصة لتعقيم السلالم والمماشي الكهربائية بتقنية الأشعة فوق البنفسجية بجانب الملصقات الأرضية وعلى مقاعد الانتظار للحث على التباعد الجسدي خلال التواجد بالمطار إلى جانب توفير المعقمات في جميع أرجاء المطار وإلزام جميع العاملين بالمطار والطواقم الجوية بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية وخضوعهم للفحص الطبي بالإضافة لجميع مرافق المطار بشكل دوري كل ثلاث ساعات وتطهير جميع الطائرات بعد كل رحلة .

روابط ذات صلة

500 ألف شتلة ورد تزين محافظة تيماء

500 ألف شتلة ورد تزين محافظة تيماء
بلدية البدع تعمل على تنظيف وتعقيم مداخل وساحات مساجد وجوامع المحافظة

بلدية البدع تعمل على تنظيف وتعقيم مداخل وساحات مساجد وجوامع المحافظة
“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة تبوك

“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة تبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*