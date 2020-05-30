أمين منطقة الجوف يعتمد خطة عودة موظفي الأمانة لمقرات العمل

المناطق_محمد الحسن

اعتمد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، خطة عودة موظفي الأمانة والبلديات التابعة لمقرات عملهم ، وفق الضوابط الجديدة والإجراءات الاحترازية المعلنة مسبقاً للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد كوفيد -19 إيذاناً ببدء العودة للحياة الطبيعية وفق المراحل المعلنة في الأمر الملكي الكريم .

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عبدالله بن بدر الماجد أن خطة عودة الموظفين ستكون على ثلاث مراحل تبدأ من يوم الأحد القادم الموافق ٨ /١٠ / ١٤٤١ هـ حيث سيكون الدوام فيها بشكل جزئي وبنسبة لا تقل عن ٥٠٪ من إجمالي الموظفين وسيكون الحضور فيها لجميع الوكلاء ومدراء الإدارات مع بعض موظفي الإدارات وفقاً للأولوية التي تتطلب طبيعة أعمالهم ووجودهم في مقر العمل مع استمرار دوام باقي الموظفين عن بعد ثم سيتم زيادة العدد إلى نسبة ٧٥٪ اعتباراً من الأحد الموافق ١٥ /١٠/١٤٤١هـ إلى أن يكتمل العدد الكلي للموظفين اعتباراً من الأحد الموافق ٢٢/ ١٠ / ١٤٤١هـ

موكداً ان أمانة منطقة الجوف قد جهزت في مداخل المبنى الرئيسي مكان مخصص لفحص كافة الموظفين قبل الحضور لمقرات عملهم بحيث لا يسمح لدخول الموظفين المشتبه بارتفاع درجات حرارتهم عن الحد الطبيعي الحضور لمقر العمل ،كما سيتم مراعاة بعض الحالات المرضية من الحضور كالمرأة الحامل والأشخاص الذين يعانون من بعض المشاكل التنفسية والأمراض المزمنة ، بموجب تقرير طبي رسمي كما سيتم تطبيق سياسة الحضور المرن للموظفين بحيث يتم تقسيم الموظفين إلى ثلاث مجموعات للحضور .

كما أكد الماجد أنه تم التشديد علي تقيد جميع الموظفين بالإجراءات الاحترازية الوقائية من الفيروس كما أن الأمانة قامت باتخاذ الاجراءات والتدابير الوقائية الصحية التي أقرتها وزارة الصحة وتم توفير مستلزمات الوقاية وتنظيف وتعقيم المكاتب وتوفير الكمامات القماشية مع وضع عدد من الملصقات الإرشادية في المكاتب والمصاعد وسوف يتم متابعة ذلك بشكل يومي من قبل الإدارة المختصة.

وبين الماجد أنه لن يسمح بدخول المراجعين للأمانة الا بموجب موعد مسبق للضرورة على ان تستمر خدمتهم عن بعد إلى أن تعود الأمور لطبيعتها يوم الأحد الموافق ٢٦/ ١٠ / ١٤٤١ هـ مشيراً أنه ولله الحمد قد تم إنجاز ما يقارب ٩٥٪ من معاملات المواطنين عن بعد.