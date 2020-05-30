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“الشورى” يبحث مشروع نظام الضمان الاجتماعي لضمان حد أدنى من الدخل يلبي احتياجات المستفيدين

“الشورى” يبحث مشروع نظام الضمان الاجتماعي لضمان حد أدنى من الدخل يلبي احتياجات المستفيدين

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“الشورى” يبحث مشروع نظام الضمان الاجتماعي لضمان حد أدنى من الدخل يلبي احتياجات المستفيدين

“الشورى” يبحث مشروع نظام الضمان الاجتماعي لضمان حد أدنى من الدخل يلبي احتياجات المستفيدين
http://almnatiq.net/?p=868956
المناطق - الرياض

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى اجتماعاً (عن بُعد) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبد الله بن سليمان البلوي وبمشاركة أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440 / 1441هـ.
كما ناقشت اللجنة مشروع نظام الضمان الاجتماعي، الذي يحتوي على 25 مادة، ويهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية، وتمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها للمجلس حيال المواضيع المطروحة في اجتماعها تمهيدًا لإدراجها على جدول أعمال المجلس.

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