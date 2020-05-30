احدث الأخبار

سقوط .. سقوط أول قتيل بإطلاق نار على متظاهري حادثة مينيابوليس
أبرز المواد
 “الشورى” يبحث مشروع نظام الضمان الاجتماعي لضمان حد أدنى من الدخل يلبي احتياجات المستفيدين
أبرز المواد
 “البيئة” تصدر 2436 ترخيصاً لأنشطة زراعية منذ بداية الجائحة
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية: الجائحة تشكل تحديا يتطلب دعم المجتمع الدولي لإنجاح مؤتمر المانحين
أبرز المواد
 الربيعة: المملكة أكبر المانحين لليمن والاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني تشكل أولوية
أبرز المواد
 مغني راب أمريكي بعد مقتل “فلويد”: هذا الفارق بين الشرطة السعودية والأمريكية
أبرز المواد
 تقارير: أعداد ضحايا كورونا في إيران تقترب من 48 ألفا
أبرز المواد
 أمين منطقة الجوف يعتمد خطة عودة موظفي الأمانة لمقرات العمل
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تسجل أكثر من 29 ألف طالب وطالبة في الفصل الصيفي
أبرز المواد
 مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي ينهي استعداداته لاستقبال أولى رحلات الطيران القادمة إلى تبوك
منطقة تبوك
 500 ألف شتلة ورد تزين محافظة تيماء
أبرز المواد
 جامعة حفر الباطن تعتمد خطة عودة الموظفين والموظفات لمقرات العمل
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

سقوط .. سقوط أول قتيل بإطلاق نار على متظاهري حادثة مينيابوليس

سقوط .. سقوط أول قتيل بإطلاق نار على متظاهري حادثة مينيابوليس

أبرز المواد
“الشورى” يبحث مشروع نظام الضمان الاجتماعي لضمان حد أدنى من الدخل يلبي احتياجات المستفيدين

“الشورى” يبحث مشروع نظام الضمان الاجتماعي لضمان حد أدنى من الدخل يلبي احتياجات المستفيدين

أبرز المواد
“البيئة” تصدر 2436 ترخيصاً لأنشطة زراعية منذ بداية الجائحة

“البيئة” تصدر 2436 ترخيصاً لأنشطة زراعية منذ بداية الجائحة

أبرز المواد
الحكومة اليمنية: الجائحة تشكل تحديا يتطلب دعم المجتمع الدولي لإنجاح مؤتمر المانحين

الحكومة اليمنية: الجائحة تشكل تحديا يتطلب دعم المجتمع الدولي لإنجاح مؤتمر المانحين

أبرز المواد

سقوط .. سقوط أول قتيل بإطلاق نار على متظاهري حادثة مينيابوليس

سقوط .. سقوط أول قتيل بإطلاق نار على متظاهري حادثة مينيابوليس
http://almnatiq.net/?p=868959
المناطق - الرياض

قالت شرطة مدينة ديترويت الأميركية، اليوم السبت، إن شخصا واحدا على الأقل قتل بعد إطلاق نار على متظاهرين يحتجون على مقتل مواطن من أصول أفريقية.

وقالت شرطة مدينة ديترويت إن شخصا أطلق النار من سيارة رياضية مدنية على المتظاهرين خلال احتجاجات على مقتل المواطن من أصول أفريقية جورج فلويد.

وأوضحت المتحدثة باسم شرطة ديترويت، نيكول كيركوود، إن شخصا قتل في وسط مدينة ديترويت بعد أن أطلق شخص يستقل سيارة رياضية النار على حشد من الناس أثناء الاحتجاج على وفاة فلويد خلال عملية احتجازه على أيدي عدد من رجال الشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وقالت كيركوود إن حادثة إطلاق النار وقعت في حوالي الساعة 11:30 مساء الجمعة بالقرب من منطقة غريكتاون الترفيهية في ديترويت، حيث واجه الضباط عشرات المتظاهرين.

وشددت كيركوود على أنه لم يتورط أي من رجال الشرطة والضباط في حادثة إطلاق النار تلك، التي راح ضحيتها رجل يبلغ من العمر 19 عاما، وأنه أعلن عن وفاته في المستشفى.

وأوضحت أن المشتبه به توقف بسيارة من طراز “دودج دورانغو” وأطلق عدة أعيرة نارية على الحشد، لكنها أردفت أنه لم تتوفر على الفور أي تفاصيل عن الضحية أو الشخص الذي أطلق النار، بحسب الأسوشيتد برس.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة أيضا أصيب قائد شرطة ديترويت بحجر وأُدخل المستشفى.

وكان رجال الشرطة، الذين كانوا يرتدون ملابس مكافحة الشغب، واجهوا المحتجين في ديترويت، بولاية ميتشيغان، وشكلوا خطوطا عبر الشوارع، بينما نفذوا عشرات الاعتقالات، من بينهم أفراد ليسوا من سكان المدينة بحسب ما نقلت محطة “دبليو جيه بي كيه” عن الشرطة.

وذكر قائد الشرطة جيمس كريغ للصحفيين في وقت سابق: “نحن نعلم أن بعض الأفراد من خارج مدينة ديترويت الذين اجتمعوا في مكان الاحتجاج لا يمثلون هذه المدينة”.

روابط ذات صلة

“الشورى” يبحث مشروع نظام الضمان الاجتماعي لضمان حد أدنى من الدخل يلبي احتياجات المستفيدين

“الشورى” يبحث مشروع نظام الضمان الاجتماعي لضمان حد أدنى من الدخل يلبي احتياجات المستفيدين
“البيئة” تصدر 2436 ترخيصاً لأنشطة زراعية منذ بداية الجائحة

“البيئة” تصدر 2436 ترخيصاً لأنشطة زراعية منذ بداية الجائحة
الحكومة اليمنية: الجائحة تشكل تحديا يتطلب دعم المجتمع الدولي لإنجاح مؤتمر المانحين

الحكومة اليمنية: الجائحة تشكل تحديا يتطلب دعم المجتمع الدولي لإنجاح مؤتمر المانحين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*