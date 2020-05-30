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العقود الآجلة للخام الأمريكي تختتم مايو بمكاسب قياسية

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العقود الآجلة للخام الأمريكي تختتم مايو بمكاسب قياسية

العقود الآجلة للخام الأمريكي تختتم مايو بمكاسب قياسية
http://almnatiq.net/?p=868963
المناطق - الرياض

ارتفعت أسعار النفط، أمس الجمعة، إذ اختتمت العقود الآجلة للخام الأميركي مايو بمكاسب شهرية قياسية بدعم من آمال في أن اتفاق التجارة الأميركي الصيني سيظل كما هو وتراجع إنتاج الخام.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو عند 35.49 دولار للبرميل، إذ قفزت 1.78 دولار، بما يعادل 5.3 بالمئة.

وأغلق خام برنت تسليم يوليو عند 35.33 دولار للبرميل بزيادة 4 سنتات، لكن عقود أغسطس الأكثر نشاطا أنهت الجلسة عند 37.84 دولار للبرميل، بارتفاع 1.81 دولار، أو 5 بالمئة تقريبا.

وشهد كلا الخامين ارتفاعات شهرية كبيرة بسبب هبوط الإنتاج العالمي وتوقعات بنمو الطلب، إذ تتحرك أجزاء من الولايات المتحدة، بما في ذلك مدينة نيويورك، ودول أخرى في اتجاه استئناف الأنشطة بعد إجراءات عزل عام مرتبطة بفيروس كورونا.

وسجل غرب تكساس الوسيط أكبر زيادة شهرية على الإطلاق عند 88 بالمئة بعد أن جرى تداوله الشهر الماضي بقيم سالبة، وسجل برنت ارتفاعا بنحو 40 بالمئة، وهو أكبر صعود شهري منذ مارس 1999.

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