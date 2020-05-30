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هيئة الأركان اليمنية: تحالف دعم الشرعية يقدم دورا بارزا في الحفاظ على أمن واستقرار اليمن والمنطقة

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هيئة الأركان اليمنية: تحالف دعم الشرعية يقدم دورا بارزا في الحفاظ على أمن واستقرار اليمن والمنطقة

هيئة الأركان اليمنية: تحالف دعم الشرعية يقدم دورا بارزا في الحفاظ على أمن واستقرار اليمن والمنطقة
http://almnatiq.net/?p=868966
المناطق - الرياض

أشاد رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني – قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، بالدور البارز لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية والدعم الكبير الذي تقدمه لإسناد الجيش في بلاده في جميع جبهات القتال للحفاظ على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وأكد الفريق بن عزيز في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن معركة الحسم مستمرة حتى استئصال مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مبينًا أن العدو الوحيد لليمن واليمنيين هو عصابة ميلشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.
ودعا رئيس هيئة الأركان اليمني، إلى توحيد الصفوف لمواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية التي تستفيد من بقاء الصف غير موحد، مؤكدًا أن جيش بلاده قادر على القضاء على كل المشاريع الصغيرة وبسط نفوذ الدولة على كامل التراب الوطني.

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