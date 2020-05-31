بعد اجتماعه مع موظفة مصابة بكورونا.. رئيس دولة يدخل الحجر

المناطق - الرياض

يخضع رئيس الأورغواي لويس لاكال بو لحجر صحي بعد حضوره اجتماعا مع موظفة أثبتت الفحوص إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن مكتب الرئاسة في بيان الجمعة.

والمصابة هي ناتاليا لوبيز الموظفة في وزارة التنمية الاجتماعية، التي حضرت اجتماعا مع رئيس الدولة ووزير الدفاع في الحكومة خافيير غارسيا في ريفيرا بالقرب من الحدود البرازيلية.

وقالت الرئاسة أن لاكال بو والأشخاص الآخرين المعنيين سيخضعون السبت لفحص لكشف كوفيد-19 “وسيبقون في الحجر الصحي حتى صدور نتائج التحاليل”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وكان الاجتماع يتعلق بإدارة هذه البؤرة لفيروس كورونا المستجد في المنطقة الحدودية.

جدير بالذكر أن تعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الأوروغواي بلغ 816 بينهم 114 فقط ما زالوا مرضى.