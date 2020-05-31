الدوري الإسباني يحدد موعدا لاستئناف الموسم

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أكد المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا الجمعة أن 11 يونيو سيكون موعد استئناف موسم 2019-2020 المعلّق منذ أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، بينما أعرب رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس عن أمله في انطلاق الموسم المقبل اعتبارا من 12 سبتمبر.

وأكد المجلس في بيان أن “الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الليغا توافقان على صيغة المراحل الـ11 المتبقية لإنهاء موسم الدرجتين الأولى والثانية”.

وتابع البيان: “استئناف البطولة سيتم في نهاية أسبوع 13-14 يونيو، على أن تقام المباراة الأولى الخميس 11 يونيو بين إشبيلية وريال بيتيس”.

وأشار المجلس إلى أن الموعد المبدئي لإنهاء الموسم “سيكون على الأرجح في نهاية أسبوع 18-19 يوليو، ودائما بحسب تطور وضع الجائحة”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وعلقت الليغا منافساتها في مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، وأجازت الحكومة استكمال موسم 2019-2020 خلف أبواب مغلقة في وجه المشجعين.

وسبق لرئيس الرابطة أن أعرب عن أمله في أن يكون 11 يونيو موعد عودة المباريات.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة “ماركا” صباح الجمعة، أكد تيباس أن “الأهم هو أن نعرف تاريخ نهاية موسم 2019-2020″، مؤكدا أن “المقبل سيبدأ في 12 سبتمبر”.

وتابع “بإذن الله، سنعود في 11 يونيو. نحن ننتظر دخول مدريد وبرشلونة في المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف قيود الإغلاق التي فرضت للحد من تفشي وباء كوفيد-19”.