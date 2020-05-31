لـ”سبب أمني”.. قوات الخدمة السرية تغلق البيت الأبيض

المناطق - الرياض

أصدرت قوات الخدمة السرية في الولايات المتحدة قرارا، مساء الجمعة، بإغلاق البيت الأبيض بسبب الاحتجاجات خارج البوابات على مقتل جورج فلويد.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أنه مع وصول المتظاهرين إلى شارع “بنسلفانيا لافاييت بارك” تم إغلاق البيت الأبيض، بالإضافة إلى قاعة المؤتمرات الصحفية ومكاتب الصحفيين.

وأضافت أن ضباط الخدمة السرية لم يسمحوا لأحد بالخروج من البيت الأبيض.

وأفادت وسائل الإعلام بأن عناصر من قوات الخدمة السرية أوقفت شخصا على الأقل من المتظاهرين بالقرب من البيت الأبيض، مشيرة إلى أن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل لتفريق المحتجين.

وأجج مقتل جورج فلويد الأميركي من أصول أفريقية غضبا واسعا في أماكن عدة بالولايات المتحدة، حيث خرجت تظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول الفيديو، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين وأحرقت العديد من السيارات والمنشآت.

وتوفي فلويد في المستشفى بعد إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة بطريقة قاسية في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحادث.