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كلوب عن “تتويج ليفربول الصامت”: سيكون استثنائيا

كلوب عن “تتويج ليفربول الصامت”: سيكون استثنائيا
http://almnatiq.net/?p=868982
المناطق - الرياض

اعتبر الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول، أن تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيكون أمرا استثنائيا، وإن كان غير مثالي في حال غاب عنه المشجعون بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

وحددت رابطة الدوري الممتاز تاريخ 17 يونيو موعدا مبدئيا لاستكمال ما تبقى من موسم 2019-2020، بعد تعليق المنافسات منذ مارس بسبب تفشي “كوفيد-19”.

وسيكون استكمال المنافسات من دون جمهور، لكن الشرطة الإنجليزية طلبت أيضا إقامة عدد من المباريات على ملاعب محايدة خشية تجمع المشجعين خارج ملاعب أنديتهم خلال اللقاءات، وألمحت الشرطة إلى أن هذا الطلب، يشمل أيضا المباريات التي يمكن لليفربول أن يحسم اللقب فيها.

ويبدو ليفربول أقرب من أي وقت مضى لرفع كأس الدوري للمرة الأولى منذ عام 1990، إذ يتصدر الترتيب بفارق 25 نقطة (ومباراة أكثر) عن مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين، مع تبقي 9 مراحل على النهاية.

وقال كلوب: “سمعت قبل أيام عبارة جيدة جدا عن أننا نحظى بأفضل مشجعين بيتيين (أي في ملعبهم) في العالم، لذا ربما علينا الآن أن نكون أفضل مشجعين يبقون في منازلهم”، في دعوة للمشجعين لتفادي التجمع والحفاظ على التباعد الاجتماعي لتجنب التقاط عدوى الفيروس.

وأبدى المدرب رغبته في أن يكون حسم اللقب “على ملعب أنفيلد، لكننا لا نعرف، وهذا ليس مهما. غالبية الناس في هذا الكوكب لم يحظوا بفرصة في حياتهم ليكونوا أبطال الدوري الممتاز، وبالنسبة إلينا هذه الفرصة قائمة. لذا سنقبل عليها”.

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