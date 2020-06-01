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ردا على الصين.. بريطانيا قد “تجنّس” 3 ملايين في هونغ كونغ

ردا على الصين.. بريطانيا قد “تجنّس” 3 ملايين في هونغ كونغ
http://almnatiq.net/?p=868994
المناطق - الرياض

أبدت بريطانيا استعدادها لتمديد التأشيرات، وفتح المجال لمنح الجنسية لقرابة ثلاثة ملايين مقيم في هونغ كونغ، ردا على سعي الصين لفرض تشريع للأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة.

ووافق البرلمان الصيني على قرار للمضي قدما في تشريع للأمن القومي في هونغ كونغ، يخشى نشطاء الديمقراطية ودبلوماسيون ورجال أعمال من أن يقوض الوضع شبه المستقل الذي تتمتع به المدينة ودورها كمركز مالي عالمي.

وواجه التحرك الصيني انتقادات من جانب كل من بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي.

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