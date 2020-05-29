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بلدية الدلم تكثف أعمال تطهير وتعقيم ساحات المساجد

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بلدية الدلم تكثف أعمال تطهير وتعقيم ساحات المساجد

بلدية الدلم تكثف أعمال تطهير وتعقيم ساحات المساجد
http://almnatiq.net/?p=869004
المناطق -الدلم

بدأت بلدية محافظة الدلم في تطهير وتعقيم ساحات المساجد والجوامع في المحافظة والمراكز التابعة لها تمهيداً لاستقبال المصلين يوم غداً الأحد .

وأوضح رئيس البلدية المهندس سليمان بن عبدالله العايد أن مبادرة التطهير والتنظيف شملت ساحات المساجد والمواقع المحيطة بها والأرصفة استعداداً لاستقبال المصلين بعد صدور الأوامر بالسماح بإقامة الصلاة في المساجد والجوامع، وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة تجاه فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأكد العايد أن البلدية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية تواصل بشكل يومي تكثيف جولات الإصحاح البيئي من خلال التنظيف والتطهير والتعقيم للمناطق الحيوية بالمحافظة وجميع المراكز التابعة لنطاق البلدية .

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