احدث الأخبار

بعد أشهر من الإغلاق.. العالم يتجه للتنفس وبريطانيا تحذّر : “كوفيد-19 لا يزال ينتشر بسرعة شديدة”
أبرز المواد
 وزير النقل : مشاريعنا لم تتعثر بسبب كورونا
أبرز المواد
 بلدية الدلم تكثف أعمال تطهير وتعقيم ساحات المساجد
منطقة الرياض
 “عن بعد” .. “الشورى” يواصل عقد جلساته لمناقشة عدة موضوعات والتصويت على القرارات
أبرز المواد
 “تويتر” يتراجع.. ويعترف بالخطأ مع ترامب
أبرز المواد
 هيئة الأركان اليمنية: تحالف دعم الشرعية يقدم دورا بارزا في الحفاظ على أمن واستقرار اليمن والمنطقة
أبرز المواد
 العقود الآجلة للخام الأمريكي تختتم مايو بمكاسب قياسية
أبرز المواد
 سقوط .. سقوط أول قتيل بإطلاق نار على متظاهري حادثة مينيابوليس
أبرز المواد
 “الشورى” يبحث مشروع نظام الضمان الاجتماعي لضمان حد أدنى من الدخل يلبي احتياجات المستفيدين
أبرز المواد
 “البيئة” تصدر 2436 ترخيصاً لأنشطة زراعية منذ بداية الجائحة
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية: الجائحة تشكل تحديا يتطلب دعم المجتمع الدولي لإنجاح مؤتمر المانحين
أبرز المواد
 الربيعة: المملكة أكبر المانحين لليمن والاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني تشكل أولوية
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

بعد أشهر من الإغلاق.. العالم يتجه للتنفس وبريطانيا تحذّر : “كوفيد-19 لا يزال ينتشر بسرعة شديدة”

بعد أشهر من الإغلاق.. العالم يتجه للتنفس وبريطانيا تحذّر : “كوفيد-19 لا يزال ينتشر بسرعة شديدة”

أبرز المواد
وزير النقل : مشاريعنا لم تتعثر بسبب كورونا

وزير النقل : مشاريعنا لم تتعثر بسبب كورونا

أبرز المواد
بلدية الدلم تكثف أعمال تطهير وتعقيم ساحات المساجد

بلدية الدلم تكثف أعمال تطهير وتعقيم ساحات المساجد

منطقة الرياض
“عن بعد” .. “الشورى” يواصل عقد جلساته لمناقشة عدة موضوعات والتصويت على القرارات

“عن بعد” .. “الشورى” يواصل عقد جلساته لمناقشة عدة موضوعات والتصويت على القرارات

أبرز المواد

بعد أشهر من الإغلاق.. العالم يتجه للتنفس وبريطانيا تحذّر : “كوفيد-19 لا يزال ينتشر بسرعة شديدة”

بعد أشهر من الإغلاق.. العالم يتجه للتنفس وبريطانيا تحذّر : “كوفيد-19 لا يزال ينتشر بسرعة شديدة”
http://almnatiq.net/?p=869015
المناطق - وكالات

بينما أعلنت دول كثيرة في العالم، تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد، وإعادة فتح البلدان تدريجيا، حذر 3 مستشارين علميين للحكومة البريطانية من أن مرض كوفيد-19 لا يزال ينتشر بسرعة شديدة في البلاد، بما لا يسمح برفع قيود العزل العام، ووصف أحدهم القرار بأنه سياسي.

وتبدأ إنجلترا في تخفيف إجراءات العزل تدريجيا من يوم الاثنين، إذ ستسمح بتجمع عدد لا يتجاوز 6 أشخاص في أماكن مفتوحة، كما ستفتح المدارس الابتدائية أبوابها لبعض الصفوف.

بدورها، قالت الحكومة إنها تأمل أن يساهم تطبيق نظام جديد، تطلب من خلاله من مخالطي الحالات المؤكدة عزل أنفسهم، في احتواء الفيروس.

روابط ذات صلة

وزير النقل : مشاريعنا لم تتعثر بسبب كورونا

وزير النقل : مشاريعنا لم تتعثر بسبب كورونا
“عن بعد” .. “الشورى” يواصل عقد جلساته لمناقشة عدة موضوعات والتصويت على القرارات

“عن بعد” .. “الشورى” يواصل عقد جلساته لمناقشة عدة موضوعات والتصويت على القرارات
“تويتر” يتراجع.. ويعترف بالخطأ مع ترامب

“تويتر” يتراجع.. ويعترف بالخطأ مع ترامب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*