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“المياه الوطنية” : استمرار خدمة العملاء عن بُعد عبر القنوات الرقمية

“المياه الوطنية” : استمرار خدمة العملاء عن بُعد عبر القنوات الرقمية

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“المياه الوطنية” : استمرار خدمة العملاء عن بُعد عبر القنوات الرقمية

“المياه الوطنية” : استمرار خدمة العملاء عن بُعد عبر القنوات الرقمية
http://almnatiq.net/?p=869022
المناطق - واس

أعلنت شركة المياه الوطنية استمرار تعليق استقبال المراجعين في فروع مراكز خدمات العملاء بمختلف مناطق المملكة، والاستمرار في تقديم الخدمات عن بُعد من خلال فرعها الإلكتروني e.nwc.com.sa، ومركز الاتصال الموحد 920001744، وذلك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي استمرارًا في تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وحرصًا على صحة عملائها وسلامتهم حتى عودة الأعمال لمسارها الطبيعي.

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