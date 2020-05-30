جوامع ومساجد محافظة ظهران الجنوب تكمل جاهزيتها لاستقبال المصلين

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أكملت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ظهران الجنوب بالتعاون مع بلدية المحافظة جاهزية جوامع ومساجد المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، لاستقبال عودة المصلين يوم غدٍ, حيث يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية لسلامة المصلين.

وأوضحت الإدارة متابعتها لتهيئة الجوامع والمساجد بالمحافظة لعودة المصلين من خلال أعمال التنظيف والتعقيم التي شملت ساحات ومداخل الجوامع والمساجد وتعقيم الفرش والأرضيات والأبواب والنوافذ والدواليب والجدران الداخلية، بالإضافة إلى توفير الاشتراطات الصحية والوقائية لضمان وسلامة مرتادي بيوت الله من خلال وضع علامات التباعد بين المصلين وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، ورفع المصاحف والكتب من الجوامع والمساجد، وإغلاق ثلاجات المياه, والتأكيد على أئمة الجوامع والمساجد بمتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتخذة والصادرة من الجهات ذات العلاقة وعدم التهاون في ذلك لسلامة المصلين.