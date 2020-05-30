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الفرق الكشفية التطوعية تُشارك في تجهيز الجوامع والمساجد

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الفرق الكشفية التطوعية تُشارك في تجهيز الجوامع والمساجد

الفرق الكشفية التطوعية تُشارك في تجهيز الجوامع والمساجد
http://almnatiq.net/?p=869054
الرياض - مبارك الدوسري

شاركت الفرق التطوعية الكشفية التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية ، والقطاعات التي تُشرف عليها مع الجهات ذات العلاقة  في تجهيز الجوامع والمساجد بمختلف المناطق والمحافظات باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق التباعدية والاحترازية بين المصليين، وكذا المشاركة في أعمال التنظيف والتعقيم بالجوامع والمساجد وساحاتها ومواقف السيارات فيها ، ورفع المصاحف والكتب .

 وأكد الأمين العام لجمعية الكشافة الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، أن الفرق التطوعية ومختلف القطاعات الكشفية جسدوا أروع صور العمل التطوعي والشراكة المجتمعية ، وهم يقفون ويساندون الجهات المختلفة في حملات التوعية للحد من انتشار فايروس كورونا ، وهو ما يؤكد  تعزيز التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع وممارسة الشراكة المجتمعية، بشكل مسؤول تحرص عليه الجمعية يراعي سلامة المجتمع.

وكانت الجمعية قد افتتحت منصة للتطوع مع بدء الأزمة للمشاركة جنب الى جنب مع الجهات ذات العلاقة ، وشهدت المنصة إقبالاً كبيراً من القادة والجوالة والرواد  ، قامت الجمعية من خلاله بتكوين 13 فريقاً تنسيقياً بالمناطق الادارية بالمملكة التحق بها أكثر من 3200 قائد ورائد كشفي وجوال ، وحرصت الجمعية على تعزيز مشاركة الشباب في مثل تلك الازمة ، وعملت على رفع كفاءتهم عن بعد في التعامل مع الفايروس والحد من انتشاره .

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