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الأمير تركي بن طلال يزور عمال النظافة في عسير ويهنئهم بعيد الفطر

الأمير تركي بن طلال يزور عمال النظافة في عسير ويهنئهم بعيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=869064
المناطق - أبها

هنأ الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، جمعًا من عمال النظافة في المنطقة بعيد الفطر المبارك، معبرًا عن تقديره لدورهم في خدمة المجتمع، وبذل جهودهم لتبقى منطقة عسير ومحافظاتها في حلة باهية محققين مبدأ إسلاميًّا عميقًا في إزالة الاذى عن الطريق.

وجدد أمير منطقة عسير محتوى مقال سموه الذي نشر قبل أسابيع وتضمن رسالة إلى الجميع عن حقوق العمال عامة وعمال النظافة خاصة، وتأكيده على أنهم يمارسون عملهم بيننا لإزالة الأذى عن طرقنا وأحيائنا وبيوتنا، فمن المروءة العربية إكرامهم والحفاظ على كرامتهم، ومن في حكمهم أينما كانوا!، فقد جاء في الحديث الصحيح: “وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم”.

وتحدث الأمير تركي بن طلال إلى العمالة بحضور  مترجمين لعدد من اللغات واستمعوا خلال ذلك لنص مقال سموه.

وفي ختام الزيارة تم توزيع مجموعة الهدايا المقدمة من الأمير تركي بن طلال  للعاملين بمناسبة العيد المبارك.

 

 

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