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صحة الجوف تعلن خطة العودة لمقرات العمل غداً الأحد

صحة الجوف تعلن خطة العودة لمقرات العمل غداً الأحد
http://almnatiq.net/?p=869070
المناطق - الجوف

اعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف خطة العودة للموظفين ، بجميع القطاعات الصحية التابعة لها ، وفق الضوابط الجديدة والإجراءات الاحترازية المعلنة مسبقاً للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد كوفيد -19 إيذاناً ببدء العودة غداً الأحد للحياة الطبيعية وفق المراحل المعلنة في الأمر الملكي الكريم .
وأوضح المتحدث الرسمي بصحة الجوف الأستاذ فهد الكريع  أن خطة عودة الموظفين ستكون على ثلاث مراحل تبدأ غداً الأحد الموافق 8 – 10 – 1441 هـ
اولاً – سيكون الدوام فيها بشكل جزئي وبنسبة لا تقل عن ٥٠٪ من موظفي الإدارات والمنشآت الصحية ( المكلفين بأعمال إدارية ) والذين تم تعليق أعمالهم سابقاً ، ( على أن يتضمن ذلك جميع مساعدي المدير العام –  مدراء الإدارات  – رؤساء الأقسام – مدراء المنشآت الصحية ومساعديهم ) ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بُعد وفق المتُبع حالياً.
ثانياً – من يوم الأحد الموافق 15 – 10 – 1441هـ لا تقل نسبة الموظفين الذين يعودون لمقرات العمل عن 75٪ من موظفي الإدارات والمنشآت الصحية ( المكلفين بأعمال إدارية ) ، والذين تم تعليق أعمالهم سابقاً ، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعُد وفق المتبع حالياً.
ثالثاً – اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 – 10 – 1441هـ إكتمال عودة جميع الموظفين لمقرات العمل.
رابعاً – التقيد التام بالدليل الإجرائي للوقاية من فيروس كرونا (COVID-19) في مكان العمل ، وما يستجد من تعاميم وتعليمات من الإدارات المختصة.
كما أكد الكريع أنه تم التشديد علي تقيد جميع منسوبوا صحة الجوف بالإجراءات الإحترازية الوقائية من الفيروس ، حيث قامت صحة الجوف بإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية الصحية التي أقرتها وزارة الصحة .
مبيناً أنه لن يسمح بدخول المراجعين لمقر المديرية إلا بموجب موعد مسبق للضرورة على أن تستمر خدمتهم عن بُعد إلى أن تعود الأمور لطبيعتها يوم الأحد الموافق 26-10 – 1441هـ بإذن الله تعالى .

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