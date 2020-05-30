صحة الجوف تعلن خطة العودة لمقرات العمل غداً الأحد

المناطق - الجوف

اعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف خطة العودة للموظفين ، بجميع القطاعات الصحية التابعة لها ، وفق الضوابط الجديدة والإجراءات الاحترازية المعلنة مسبقاً للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد كوفيد -19 إيذاناً ببدء العودة غداً الأحد للحياة الطبيعية وفق المراحل المعلنة في الأمر الملكي الكريم .

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة الجوف الأستاذ فهد الكريع أن خطة عودة الموظفين ستكون على ثلاث مراحل تبدأ غداً الأحد الموافق 8 – 10 – 1441 هـ

اولاً – سيكون الدوام فيها بشكل جزئي وبنسبة لا تقل عن ٥٠٪ من موظفي الإدارات والمنشآت الصحية ( المكلفين بأعمال إدارية ) والذين تم تعليق أعمالهم سابقاً ، ( على أن يتضمن ذلك جميع مساعدي المدير العام – مدراء الإدارات – رؤساء الأقسام – مدراء المنشآت الصحية ومساعديهم ) ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بُعد وفق المتُبع حالياً.

ثانياً – من يوم الأحد الموافق 15 – 10 – 1441هـ لا تقل نسبة الموظفين الذين يعودون لمقرات العمل عن 75٪ من موظفي الإدارات والمنشآت الصحية ( المكلفين بأعمال إدارية ) ، والذين تم تعليق أعمالهم سابقاً ، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعُد وفق المتبع حالياً.

ثالثاً – اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 – 10 – 1441هـ إكتمال عودة جميع الموظفين لمقرات العمل.

رابعاً – التقيد التام بالدليل الإجرائي للوقاية من فيروس كرونا (COVID-19) في مكان العمل ، وما يستجد من تعاميم وتعليمات من الإدارات المختصة.

كما أكد الكريع أنه تم التشديد علي تقيد جميع منسوبوا صحة الجوف بالإجراءات الإحترازية الوقائية من الفيروس ، حيث قامت صحة الجوف بإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية الصحية التي أقرتها وزارة الصحة .

مبيناً أنه لن يسمح بدخول المراجعين لمقر المديرية إلا بموجب موعد مسبق للضرورة على أن تستمر خدمتهم عن بُعد إلى أن تعود الأمور لطبيعتها يوم الأحد الموافق 26-10 – 1441هـ بإذن الله تعالى .