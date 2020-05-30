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جمعية يمناكم تواصل جهودها بتطهير الجوامع بدومة الجندل

جمعية يمناكم تواصل جهودها بتطهير الجوامع بدومة الجندل
http://almnatiq.net/?p=869076
الجوف - محمد الحسن

تحت شعار ” جمعية يمناكم عطاء يتجدد ” شارك خمس مجموعات تطوعية بمحافظة دومة الجندل بقيادة ممثل جمعية يمناكم الأستاذ بشار الجبر في تطهير و تعقيم الجوامع بالمحافظة وذلك استعدادا لعودة صلاة الجماعة و الجمع من يوم الاحد الموافق 8 شوال 1441 بمتابعة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف .
وتواصل مجموعة المتطوعين بجمعية يمناكم جهودهم بالتعاون مع المكتب الإشرافي للأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة من خلال قيام المتطوعين بعمليات التطهير والتعقيم والترتيب للجوامع وتجهيزها للمصلين ورفع المصاحف والأوراق وإغلاق دورات المياه والبرادات والثلاجات ووضع الإرشادات الإحترازية للحد من انتشار كورونا ، ضمن مبادرة #الحي_الآمن لأجل الحفاظ على الأمن الصحي للحي .

 

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