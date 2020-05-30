هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم تعقم مبانيها للحد من انتشار كورونا

المناطق - بريدة

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم، اليوم ، بالتعاون مع أمانة منطقة القصيم أعمال التعقيم والوقاية في جميع مباني الهيئات والمراكز التابعة للفرع، وكذلك السيارات من الداخل والخارج، ويأتي ذلك استكمالاً لجهود فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بما يحفظ سلامة منسوبيها أثناء أداء مهام عملهم.

من جانبه أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم صالح بن علي العميرة أن أعمال التعقيم مستمرة بجميع المباني، إضافة إلى الكشف عن الحرارة عبر جهاز ليزر بدون ملامسة الجسم لأخذ حرارة العضو المستلم قبل البدء بالعمل بالإضافة إلى توفير القفازات والكمامات والمعقمات.