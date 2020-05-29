مطار الملك سعود بن عبدالعزيز ينهي استعداداته لاستقبال أولى رحلات الطيران القادمة إلى الباحة

المناطق - واس

أنهى مطار الملك سعود بن عبد العزيز بمنطقة الباحة استعداداته لاستقبال أولى الرحلات الداخلية الواصلة إلى المنطقة غداً، وفق ضوابط التدابير الاحترازية التي حددتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشَمِلت هذه الاستعدادات تجهيز فحص خاص لمرتادي المطار، وتركيب عدد من الأجهزة المخصصة لتعقيم، بجانب الملصقات الأرضية وعلى مقاعد الانتظار للحث على التباعد الجسدي خلال التواجد بالمطار، إلى جانب توفير المعقمات في جميع أرجاء المطار، وإلزام جميع العاملين بالمطار والطواقم الجوية بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وخضوعهم للفحص الطبي، بالإضافة لجميع مرافق المطار بشكل دوري كل ثلاث ساعات وتطهير جميع الطائرات بعد كل رحلة.