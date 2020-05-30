وزير الصحة: على الجميع للالتزام بإجراءات التباعد حتى لا نعود للحظر

دعا وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، الجميع للالتزام بإجراءات التباعد حتى لا نعود للحظر مرة أخرى ، لافتاً إلى أنه من الممكن أن نعود للإجراءات الاحترازية الشديدة إذا تجاوزت الاصابات القدرة الاستيعابية للقطاع الطلبي ، وأشار الربيعة إلى أن تخفيف الإجراءات مرهون بوعي المواطنين للتعامل مع فيروس كورونا ، لافتا إلى “من يخل بإجراءات مكافحة الفيروس سيعيدنا للوراء وسنحاسبه”، وقال: “أحزنني ما رأيت من بعض المناظر”.

وبين الربيعة أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا عالية لدى المملكة بسبب طرق العلاج ، وأن نسبة الوفيات بسبب كورونا في السعودية هي الأقل بين دول مجموعة العشرين ، وأنهم يعملون مع جميع القطاعات الحكومية كفريق واحد بتناغم عالٍ في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف وزير الصحة في مقابلة مع قناة “العربية” اليوم ، أن قدرات المملكة لمكافحة كورونا كبيرة جداً ، مؤكداً على أنه سيتم عبور أزمة كورونا بسلام ، مشدداً على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي بين الأطفال وكبار السن ، وأنه من الأفضل إيقاف زيارات الأطفال كونها قد لا تظهر عليهم أعراض الاصابة بكورونا ، وعلى المرضى عزل أنفسهم وعلى الجميع ارتداء الكمامة ، حيث تم فرض لبس الكمامات عند الخروج من المنازل.