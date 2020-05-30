وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , كافة القطاعات بالمنطقة باتخاذ التدابير الوقائية التي جاءت في تعليمات الجهات المختصة بمكافحة فايروس كورونا.
وقال سموه : بمناسبة بدء العمل يوم غدٍ الأحد ، وما يجب أن نكون عليه من مستوى عالٍ في المسؤولية، وأن لا نتهاون في كل ما من شأنه سلامتنا وسلامة مجتمعنا ، مشيراً سموه أنه على مدراء القطاعات المدنية والعسكرية والخاصة بالمنطقة أهمية متابعتهم الاحتياطات الواجبة ، والتعاون مع الجهات الصحية المعنية عند الحاجة لذلك.
وأكد سمو أمير منطقة القصيم أن قيادتنا الحكيمة بذلت مالم تبذله أي دولة في العالم ، منوهاً بما قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – ووقف عليه بشكل مباشر على الترتيبات والتنظيمات منذ اليوم الأول ، مما خفف من الجائحة وجعلها تحت السيطرة بفضل الله ، وإنفاق المليارات من أجل هذا الوطن والمواطن ، ولم يتبقى إلا القليل بإذن لله ، مذكراً أنه يجب على الجميع أن يدرك أن الخطر مازال قائماً ، وضرورة وجوب اتخاذ كافة التدابير الوقائية في هذا الشأن وعدم الاستهانة بخطورة هذا الوباء المعدي وسرعة انتشاره في المملكة وجميع أنحاء العالم.
أمير القصيم يوجه كافة القطاعات بالمنطقة باتخاذ كافة التدابير الوقائية
وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , كافة القطاعات بالمنطقة باتخاذ التدابير الوقائية التي جاءت في تعليمات الجهات المختصة بمكافحة فايروس كورونا.
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