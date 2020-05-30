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أمير القصيم يوجه كافة القطاعات بالمنطقة باتخاذ كافة التدابير الوقائية

أمير القصيم يوجه كافة القطاعات بالمنطقة باتخاذ كافة التدابير الوقائية
http://almnatiq.net/?p=869100
المناطق - بريدة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , كافة القطاعات بالمنطقة باتخاذ التدابير الوقائية التي جاءت في تعليمات الجهات المختصة بمكافحة فايروس كورونا.
وقال سموه : بمناسبة بدء العمل يوم غدٍ الأحد ، وما يجب أن نكون عليه من مستوى عالٍ في المسؤولية، وأن لا نتهاون في كل ما من شأنه سلامتنا وسلامة مجتمعنا ، مشيراً سموه أنه على مدراء القطاعات المدنية والعسكرية والخاصة بالمنطقة أهمية متابعتهم الاحتياطات الواجبة ، والتعاون مع الجهات الصحية المعنية عند الحاجة لذلك.
وأكد سمو أمير منطقة القصيم أن قيادتنا الحكيمة بذلت مالم تبذله أي دولة في العالم ، منوهاً بما قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – ووقف عليه بشكل مباشر على الترتيبات والتنظيمات منذ اليوم الأول ، مما خفف من الجائحة وجعلها تحت السيطرة بفضل الله ، وإنفاق المليارات من أجل هذا الوطن والمواطن ، ولم يتبقى إلا القليل بإذن لله ، مذكراً أنه يجب على الجميع أن يدرك أن الخطر مازال قائماً ، وضرورة وجوب اتخاذ كافة التدابير الوقائية في هذا الشأن وعدم الاستهانة بخطورة هذا الوباء المعدي وسرعة انتشاره في المملكة وجميع أنحاء العالم.

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