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برنامج افراضي عن دور الكشافة في الحماية المنزلية خلال جائحة كورونا

برنامج افراضي عن دور الكشافة في الحماية المنزلية خلال جائحة كورونا

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أمير القصيم يوجه كافة القطاعات بالمنطقة باتخاذ كافة التدابير الوقائية

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برنامج افراضي عن دور الكشافة في الحماية المنزلية خلال جائحة كورونا

برنامج افراضي عن دور الكشافة في الحماية المنزلية خلال جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=869103
الرياض - مبارك الدوسري

تُنظم جمعية الكشافة العربية السعودية ، مساء اليوم برنامجاً ً إفتراضياً  عن دور الكشافة في الحماية المنزلية خلال جائحة كورونا ، ضمن سلسلة  البرامج التوعوية والتثقيفية التي تقدمها الجمعية منذ بدء جائحة كورونا .

ويُقدم البرنامج الناشط والخبير البيئي الدكتور فهد بن عبدالكريم بن علي تركستاني ، أستاذ الكيمياء المُشارك بجامعة أم القرى ، ورئيس لجنة المسئولية الاجتماعية بالجامعة ، ومؤسس قناة ” العيادة البيئية الشاملة .

وسيتناول تركستاني خلال البرنامج  العديد من المحاور ومن أهمها : التعريف بالفرق بين البيئة الداخلة والخارجية، وتعريف بالمسكن المريض والمسكن الصحي ، والاجابة على سؤال هل تزيد التهوية من خطر الفيروسات؟ ، والتعرف على أنواع التلوث الذي يعيش معنا وهل نعرف خطورته؟ ، وأهم طرق الوقاية لحماية منازلنا من الأوبئة . 

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