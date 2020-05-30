برنامج افراضي عن دور الكشافة في الحماية المنزلية خلال جائحة كورونا

الرياض - مبارك الدوسري

تُنظم جمعية الكشافة العربية السعودية ، مساء اليوم برنامجاً ً إفتراضياً عن دور الكشافة في الحماية المنزلية خلال جائحة كورونا ، ضمن سلسلة البرامج التوعوية والتثقيفية التي تقدمها الجمعية منذ بدء جائحة كورونا .

ويُقدم البرنامج الناشط والخبير البيئي الدكتور فهد بن عبدالكريم بن علي تركستاني ، أستاذ الكيمياء المُشارك بجامعة أم القرى ، ورئيس لجنة المسئولية الاجتماعية بالجامعة ، ومؤسس قناة ” العيادة البيئية الشاملة .

وسيتناول تركستاني خلال البرنامج العديد من المحاور ومن أهمها : التعريف بالفرق بين البيئة الداخلة والخارجية، وتعريف بالمسكن المريض والمسكن الصحي ، والاجابة على سؤال هل تزيد التهوية من خطر الفيروسات؟ ، والتعرف على أنواع التلوث الذي يعيش معنا وهل نعرف خطورته؟ ، وأهم طرق الوقاية لحماية منازلنا من الأوبئة .