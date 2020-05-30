بلدية القطيف تعقم مداخل وساحات الجوامع والمساجد استعداداً لاستقبال المصلين

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http://almnatiq.net/?p=869109
المناطق - القطيف

انتهت بلدية محافظة القطيف من تعقيم وتطهير ساحات المساجد والجوامع في المحافظة، تمهيداً لاستقبال المصلين غدا الأحد، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقاية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتفعيلا لتوجيه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بتفعيل مبادرة ” من أجل بيوت الله “، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية و فريق ” إماطة ” التطوعي، والتي تعمل عليها أمانة المنطقة الشرقية لضمان صحة وسلامة جميع المصلين من مواطنين ومقيمين.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني أن مبادرة التطهير والتنظيف شملت ساحات المساجد والمواقع المحيطة بها والأرصفة استعداداً لاستقبال المصلين، إثر صدور الموافقة الكريمة بعودة الحياة الى طبيعتها تدريجيا بما فيها إقامة صلاة الجمعة والجماعة بدءا من يوم الأحد، وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة تجاه فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأكد المهندس الحسيني أن البلدية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية تواصل بشكل يومي تكثيف جولات الإصحاح البيئي من خلال التنظيف والتطهير والتعقيم للمناطق الحيوية بالمحافظة.

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