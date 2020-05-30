احدث الأخبار

أمير جازان يدشن عن بعد عمل المبنى الجديد لمستشفى العارضة العام
منطقة جازان
 الجهات الأمنية بمحافظة جدة تواصل مهامها في تطبيق أمر منع التجول
منطقة مكة المكرمة
 بلدية الخفجي تغلق عدد من المنشآت التجارية لعدم تقيدها بالإجراءات الاحترازية
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تساهم بإخماد حريق ” الدمام ” بالمعدات والآليات للإطفاء
المنطقة الشرقية
 هيئة كبار العلماء توصي بمراعاة ما صدر عن هيئة كبار العلماء بخصوص من يخشى على نفسه الضرر لكبر سن أو لمرض مزمن
أبرز المواد
 المؤسسة العامة للتقاعد تؤكد استمرار تقديم خدماتها إلكترونياً وتؤجل استقبال المراجعين
أبرز المواد
 بلدية الخبر ترصد 32 منشأة لم تلتزم بالإجراءات الوقائية
المنطقة الشرقية
 بلدية القطيف تعقم مداخل وساحات الجوامع والمساجد استعداداً لاستقبال المصلين
المنطقة الشرقية
 ارتداء النقاب أو الشماغ يعد بديلاً عن الكمام القماشي .. بشرط
أبرز المواد
 برنامج افراضي عن دور الكشافة في الحماية المنزلية خلال جائحة كورونا
منطقة الرياض
 أمير القصيم يوجه كافة القطاعات بالمنطقة باتخاذ كافة التدابير الوقائية
منطقة القصيم
 وزير الصحة: على الجميع للالتزام بإجراءات التباعد حتى لا نعود للحظر
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

أمير جازان يدشن عن بعد عمل المبنى الجديد لمستشفى العارضة العام

أمير جازان يدشن عن بعد عمل المبنى الجديد لمستشفى العارضة العام

منطقة جازان
الجهات الأمنية بمحافظة جدة تواصل مهامها في تطبيق أمر منع التجول

الجهات الأمنية بمحافظة جدة تواصل مهامها في تطبيق أمر منع التجول

منطقة مكة المكرمة
بلدية الخفجي تغلق عدد من المنشآت التجارية لعدم تقيدها بالإجراءات الاحترازية

بلدية الخفجي تغلق عدد من المنشآت التجارية لعدم تقيدها بالإجراءات الاحترازية

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية تساهم بإخماد حريق ” الدمام ” بالمعدات والآليات للإطفاء

أمانة الشرقية تساهم بإخماد حريق ” الدمام ” بالمعدات والآليات للإطفاء

المنطقة الشرقية

بلدية الخبر ترصد 32 منشأة لم تلتزم بالإجراءات الوقائية

بلدية الخبر ترصد 32 منشأة لم تلتزم بالإجراءات الوقائية
http://almnatiq.net/?p=869116
المناطق - الخبر

كشف رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي عن رصد 32 منشأة لم تلتزم بالإجراءات الوقائية والاشتراطات الاحترازية المطلوبة، فيما تم أغلاق 4 منشآت أخرى مخالفة.

وأوضح المهندس سلطان الزايدي بأنه في البداية يتم توجيه وارشاد كافة المنشآت التجارية بتطبيق الاشتراطات الاحترازية الإضافية، وفي حال عدم التزامها يتم إغلاق المنشأة لحين تطبيق كافة الاشتراطات وذلك حرصا على سلامة العاملين في المنشأة والمواطنين على حد سواء.

وأكد الزايدي مواصلة الزيارات الرقابية التي يقوم بها مراقبو البلدية يوميا لتشمل بذلك المراكز التجارية والأسواق والمحلات، وذلك للتأكد من أهمية التباعد الجسدي بين العاملين وفحصهم يوميا للتأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة لديهم وارتداء الكمامات والقفازات للعاملين والمتسوقين، وكذلك كشف الحرارة للمتسوقين والتأكد من تنظيم مسارات المتسوقين والالتزام بنظافة وتعقيم الأسطح وعربات التسوق، وعدم السماح بدخول عدد متسوقين أكبر من المتاح مقارنة مع مساحة المحل.

روابط ذات صلة

بلدية الخفجي تغلق عدد من المنشآت التجارية لعدم تقيدها بالإجراءات الاحترازية

بلدية الخفجي تغلق عدد من المنشآت التجارية لعدم تقيدها بالإجراءات الاحترازية
أمانة الشرقية تساهم بإخماد حريق ” الدمام ” بالمعدات والآليات للإطفاء

أمانة الشرقية تساهم بإخماد حريق ” الدمام ” بالمعدات والآليات للإطفاء
بلدية القطيف تعقم مداخل وساحات الجوامع والمساجد استعداداً لاستقبال المصلين

بلدية القطيف تعقم مداخل وساحات الجوامع والمساجد استعداداً لاستقبال المصلين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*