بلدية الخبر ترصد 32 منشأة لم تلتزم بالإجراءات الوقائية

المناطق - الخبر

كشف رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي عن رصد 32 منشأة لم تلتزم بالإجراءات الوقائية والاشتراطات الاحترازية المطلوبة، فيما تم أغلاق 4 منشآت أخرى مخالفة.

وأوضح المهندس سلطان الزايدي بأنه في البداية يتم توجيه وارشاد كافة المنشآت التجارية بتطبيق الاشتراطات الاحترازية الإضافية، وفي حال عدم التزامها يتم إغلاق المنشأة لحين تطبيق كافة الاشتراطات وذلك حرصا على سلامة العاملين في المنشأة والمواطنين على حد سواء.

وأكد الزايدي مواصلة الزيارات الرقابية التي يقوم بها مراقبو البلدية يوميا لتشمل بذلك المراكز التجارية والأسواق والمحلات، وذلك للتأكد من أهمية التباعد الجسدي بين العاملين وفحصهم يوميا للتأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة لديهم وارتداء الكمامات والقفازات للعاملين والمتسوقين، وكذلك كشف الحرارة للمتسوقين والتأكد من تنظيم مسارات المتسوقين والالتزام بنظافة وتعقيم الأسطح وعربات التسوق، وعدم السماح بدخول عدد متسوقين أكبر من المتاح مقارنة مع مساحة المحل.