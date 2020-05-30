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هيئة كبار العلماء توصي بمراعاة ما صدر عن هيئة كبار العلماء بخصوص من يخشى على نفسه الضرر لكبر سن أو لمرض مزمن

هيئة كبار العلماء توصي بمراعاة ما صدر عن هيئة كبار العلماء بخصوص من يخشى على نفسه الضرر لكبر سن أو لمرض مزمن
http://almnatiq.net/?p=869126
المناطق - واس

أوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بمراعاة ما صدر عن هيئة كبار العلماء في قرارها رقم “246” بخصوص من يخشى على نفسه الضرر أو يخشى أن يضر غيره بسبب ضعف مناعته لكبر سن أو لمرض مزمن في ظل ما يشهده العالم من جائحة كورونا بأن يصلي الصلوات الخمس في بيته ويصلي الجمعة ظهرا في بيته, حيث استدلت هيئة كبار العلماء بقوله عليه الصلاة والسلام: ( لا ضرر ولا ضرار) أخرجه ابن ماجه.
وبينت الأمانة في قرارها الآخر رقم “247” أن من فضل الله تعالى أن من منعه العذر عن شهود صلاة الجمعة والجماعة في المسجد فإن أجره تام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:( إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا) أخرجه البخاري.
وأوصت الجميع بالتقيد التام بما تصدره الجهات المختصة من الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعاون معها في ذلك امتثالا لقوله تعالى:( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).

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