بلدية الخفجي تغلق عدد من المنشآت التجارية لعدم تقيدها بالإجراءات الاحترازية

قامت بلدية محافظة الخفجي بإغلاق ست منشآت تجارية، وذلك لعدم تقيدها بالإجراءات الاحترازية، ويأتي ذلك جهود البلدية في مكافحة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن البلدية قامت بإغلاق عدد 6 منشآت لعدم تطبيقها للاشتراطات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وشملت المخالفات عدم لبس القفازات وعدم لبس الكمامات، وأيضاً وجود تكدس، وعدم تطبيق مسافة التباعد الجسدي داخل المنشأة.

وأكد المهندس الحميداني على كافة المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشأة، وسيتم تطبيق الحد الأعلى من لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين، منوّهاً بدوره أن الجولات تأتي في إطار الخطط التي تقوم بها البلدية لتعزيز الجانب التوعوي والصحي لدى أصحاب المنشآت والعاملين بها.