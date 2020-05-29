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الجهات الأمنية بمحافظة جدة تواصل مهامها في تطبيق أمر منع التجول

الجهات الأمنية بمحافظة جدة تواصل مهامها في تطبيق أمر منع التجول

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الجهات الأمنية بمحافظة جدة تواصل مهامها في تطبيق أمر منع التجول

الجهات الأمنية بمحافظة جدة تواصل مهامها في تطبيق أمر منع التجول
http://almnatiq.net/?p=869142
المناطق - واس

واصلت الجهات الأمنية بمحافظة جدة مهامها الميدانية لتطبيق أمر منع التجول ، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 6 صباحاً حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.
ورصدت وكالة الأنباء السعودية “واس” خلال جولة لها انتشار الجهات الأمنية في مختلف الطرق والميادين العامة والمداخل والمخارج لتطبيق أمر منع التجول وسط وعي مجتمعي من المواطنين والمقيمين ، مع تسهيل حركة القطاعات الحيوية المستثناة في أداء عملها بكل يسر وسهولة لتقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين في منازلهم.
وأظهرت الشوارع والطرقات خلوها من السيارات والمارة مما يدلل على التقيد بأمر منع التجول والبقاء في المنازل ، حيث تأتي هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية في إطار الجهود المكثفة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع التي جعلتها حكومة المملكة في مقدمة أولوياتها واهتماماتها.

 

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