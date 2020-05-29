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أمير جازان يدشن عن بعد عمل المبنى الجديد لمستشفى العارضة العام

أمير جازان يدشن عن بعد عمل المبنى الجديد لمستشفى العارضة العام

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أمير جازان يدشن عن بعد عمل المبنى الجديد لمستشفى العارضة العام

أمير جازان يدشن عن بعد عمل المبنى الجديد لمستشفى العارضة العام
http://almnatiq.net/?p=869148
المناطق - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان -عن بعد- اليوم، عمل المبنى الجديد لمستشفى محافظة العارضة العام.
واستمع سموه عبر الاتصال المرئي من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة لشرح مفصل عن المبنى الجديد للمستشفى الذي تبلغ تكلفته الإجمالية أكثر من 45 مليون و500 ألف ريال بسعة سريرية بلغت 50 سريراً وما سيوفره المستشفى من خدمات لأبناء محافظة العارضة والمراكز والقرى التابعة لها والمقيمين فيها من خدمات صحية ، وغيرها من الخدمات والأعمال التي تقوم بها الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بجازان لخدمة أبناء والمنطقة؛ بتوجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
ونوه بمتابعة صاحب السمو الملكي أمير المنطقة وسمو نائبه لمختلف الأعمال والمهام التي تقوم بها الوزارة والمشروعات التي تنفذها بمختلف محافظات ومراكز المنطقة.
فيما اطلع سموه للعرض المقدم من مدير عام الشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن بن دبي الحربي عن المستشفى الذي تم تجهيزه بأفضل التجهيزات الطبية وما يتضمنه من عيادات وأقسام تشمل مختلف العيادات الطبية إضافة لأقسام العناية المركزة والتنويم والطوارئ والأشعة والمختبر وغيرها من المرافق الخدمية الأخرى وما يقدمها المستشفى من خدمات تشخيصية وعلاجية على مدار الساعة.
وأعرب الأمير محمد بن ناصر عن سعادته بتدشين العمل بالمبنى الجديد لمستشفى العارضة العام, وما استمع إليه من معالي وزير الصحة خلال وشاهده خلال التدشين ، موجهاً سموه الجميع بالعمل الجاد ومضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة وغيرها من محافظات المنطقة ، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.

 

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