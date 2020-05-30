تجهيز قرابة 400 جامع و مسجد لاستقبال المصلين بالمزاحمية

المزاحمية _ محمد ناصر

أكملت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمزاحمية بالتعاون مع بلدية المزاحمية و لجنة التنمية الاجتماعية بالمزاحمية بتجهيز قرابة 400 جامع و مسجد في المحافظة من خلال فرق الصيانة وبمشاركة 50 متطوعا ، لاستقبال المصلين .

و أوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمزاحمية محمد الزياد أنه جرى استكمال المتطلبات الوقائية و الاحترازية بوضع لواصق على السجاد تلزم المصلين بترك مسافة آمنة بين مصل وآخر وتم رفع المصاحف من المساجد و الجوامع مؤقتا ومنع توزيع المياه واستمرار إغلاق دورات المياه . وذلك وفق الاجراءات الاحترازية والتعليمات التي تقوم بها وزارة الشؤون الاسلامية والجهات ذات العلاقة من أجل الحفاظ على سلامة الجميع .