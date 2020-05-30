ندوة إعادة بناء صناعة النقل الجوي والسياحة في الشرق الأوسط برعاية ” المناطق”

المناطق _ الرياض

يبدأ منتدى تواصل المعرفة ٢٠٣٠ بإطلاق أول مبادراته الإعلامية و هو برنامج الكبار الذي يستضيف عدد من الشخصيات المتخصصة في مجالها عبر العالم الافتراضي و سيكون موضوع أولى حلقات البرنامج وفق ما يمر به العالم من ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا التي اثرت على جميع دول العالم و تعطيل اقتصاداتها ،و سيكون موضوع الندوة عن النشاطات الاقتصادية الكبرى المتأثرة و هي صناعة النقل الجوي و السياحة و التحدث عن إعادة حركتها و سوف يستضيف البرنامج عدد من المتخصصين في النقل الجوي و السياحة يتقدمهم الأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية الدكتور طالب الرفاعي و كذلك الأستاذ محمد البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي و الأستاذ سعد الشهري خبير السلامة الدولي و الدكتور هاشم العسكري أستاذ علوم الأرض و خبير الحوسبة في جامعة ميتشان أمريكا و مؤسس المنتدى الأستاذ رائد حابس البرنامج يبث عند الثامنة و النصف و حتى العاشرة من مساء اليوم السبت .

و قد قدم القائمون على برنامج الكبار الدعوة للجميع للمشاركة في حضور الندوة التي سيديرها الإعلامي سليمان السالم

البرنامج ترعاه إعلاميا قناة اقرأ و صحيفة المناطق الاليكترونية

لمزيد من المعلومات وللوصول للمتحدثين وتسجيل الحضور يمكنك الدخول على الرابط https://bit.ly/2zKnPYC