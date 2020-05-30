بلدية محافظة حقل تبدأ خطتها في تطهير وتعقيم الجوامع والمساجد بالمحافظة

تبوك _ علي العميري

بدأت بلدية محافظة حقل اليوم تنفيذ خطتها لتعقيم الجوامع والمساجد في مراكز وقرى وهجر المحافظة تمهيداً لاستقبال المصلين غدا.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس عبدالله بن سليم العمراني أن الخطة تأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في الدولة تجاه فيروس كورونا المستجد مشيراً إلى أن بلدية المحافظة قامت منذ الصباح بتكثيف جهودها لتنظيم هذه الخطة التي تشمل تعقيم الجوامع والمساجد من الداخل والخارج.

وبين أن البلدية ستواصل خطتها وآلية استمرارها للحد من جائحة كورونا حيث جرى تشكيل فرق عمل لمتابعة ذلك وإعداد خطة كاملة بصفة يومية لتوفير البيئة الآمنة والصحية للمواطنين والمقيمين في المواقع كافة.