وزارة العدل ترفع تعليق تنفيذ أحكام الزيارة بما يتواءم مع أوقات السماح بالتجول

المناطق _ الرياض

أعلنت وزارة العدل، عن صدور أمر ملكي كريم يقضي برفع تعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بتمكين الأولاد من زيارة أحد الوالدين المنفصلين.

في حين أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بأن يتولى قاضي التنفيذ تعديل قرارات التنفيذ للأحكام الصادرة بزيارة الصغير، وذلك بما يتواءم مع أوقات السماح بالتجول الصادرة من الجهات المعنية، دون الحاجة لإعادتها لقاضي الموضوع، ويعد التعديل ساريًا لحين رفع الظروف الاستثنائية، وتوجيه المستفيدين بالتقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية المبلغة من الجهات المعنية.