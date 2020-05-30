تسجيل 27 حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن

المناطق _ عدن

أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بينها 7 وفيات وحالتي شفاء.

وقالت اللجنة في بيان لها: مستجدات #كورونا خلال الساعات الأخيرة تسجيل (27) حالة جديدة بينها (7) وفيات كما يلي:

(14) في #حضرموت بينها(6) وفيات

(8) في #لحج منها حالة وفاة

(4) في #أبين

حالة في #عدن

كما سجلت (5) وفيات بين حالات سابقة وحالتي شفاء في حضرموت.

وبذلك يرتفع الإجمالي إلى(310) حالة بينها (77) وفاة و(13) تعافي.