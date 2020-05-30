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الإمارات تسجل 726 إصابة جديدة بمرض كوفيد 19

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سمو أمير منطقة جازان يتفقد محافظة العارضة

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تسجيل 27 حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن

تسجيل 27 حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن

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تسجيل 27 حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن

تسجيل 27 حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن
http://almnatiq.net/?p=869207
المناطق _ عدن

أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بينها 7 وفيات وحالتي شفاء.
وقالت اللجنة في بيان لها: مستجدات #كورونا خلال الساعات الأخيرة تسجيل (27) حالة جديدة بينها (7) وفيات كما يلي:
(14) في #حضرموت بينها(6) وفيات
(8) في #لحج منها حالة وفاة
(4) في #أبين
حالة في #عدن
كما سجلت (5) وفيات بين حالات سابقة وحالتي شفاء في حضرموت.
وبذلك يرتفع الإجمالي إلى(310) حالة بينها (77) وفاة و(13) تعافي.

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