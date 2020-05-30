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سمو أمير منطقة جازان يتفقد محافظة العارضة

سمو أمير منطقة جازان يتفقد محافظة العارضة
http://almnatiq.net/?p=869210
العارضة _ فضة عطيف

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، بجولة تفقدية لمحافظة العارضة، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمختلف المحافظات والمراكز والقرى التابعة للمنطقة.
ووقف سمو أمير المنطقة خلال الجولة على المشروعات التنموية والخدمية ومقر مركز الملك سلمان الحضاري ومشروع ممشى العين الحارة وعدد من المواقع بالمحافظة ، وبحث ومحافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر الخدمات المقدمة للأهالي واحتياجاتهم في مجالات الطرق والصحة والمياه والزراعة والخدمات البلدية وغيرها من المجالات، موجهًا سموه بمتابعة الاحتياجات والرفع بها لإنجازها ، وكل ما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
ونوه سموه في ختام الجولة بما تشهده المحافظة والمنطقة بوجه عام من مشاريع تنموية وخدمية وما تحضى به كغيرها من مناطق وطننا العزيز من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

 

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