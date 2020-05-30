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أمانة المدينة المنورة تُكثف أعمال نظافة وتطهير وتعقيم ساحات ومداخل المساجد

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أمانة المدينة المنورة تُكثف أعمال نظافة وتطهير وتعقيم ساحات ومداخل المساجد

أمانة المدينة المنورة تُكثف أعمال نظافة وتطهير وتعقيم ساحات ومداخل المساجد
http://almnatiq.net/?p=869214
المناطق _ المدينة المنورة

تُكثف أمانة منطقة المدينة المنورة أعمال نظافة وتطهير وتعقيم ساحات ومداخل المساجد والجوامع لتكون مهيئة لإستقبال المصلين وذلك فور صدور قرار عودة المصلين للمساجد والسماح بأقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض.
وأوضحت أمانة المنطقة أن أعمال التنظيف والتطهير والتعقيم والإصحاح البيئي شملت مداخل وساحات المساجد والجوامع والأرصفة ومواقف السيارات الخارجية والمواقع المحيطة بها استعدادا لإستقبال المصلين، حيث تواصل الفرق الميدانية للنظافة والإصحاح البيئي العمل على مدار الساعة وفق خطط تشغيلية معتمدة. حيث بدأت أمانة المنطقة خطة عمل متكاملة لتكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم لمحيط وساحات المساجد والجوامع لحظة صدور قرار عودة المصلين.
حيث بدأت الأمانة بتنظيف وتعقيم 146 مسجداً وجامعاً بفريق عمل شمل 22 مراقب، و45 سائق و220 عامل نظافة، تم استهلاك 600 كيلوجرام من المطهرات و250 لتر من المعقمات، كما تمت عمليات رش المبيدات ومكافحة آفات الصحة العامة باستخدام 420 لتر من المبيدات و 540 لتر من المطهرات .
كما شكلت الأمانة فريق عمل لمتابعة خطة التنظيف والتعقيم للمساجد للحد من انتشار فيروس كورونا وإعداد خطة كاملة موضحة الأمانة أنها مستمرة بعمليات الإصحاح البيئي حفاظا على الصحة العامة.

 

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